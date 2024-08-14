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В сотнях домов Архангельска продлили отключения горячей воды

В сотнях домов Архангельска продлили отключения горячей воды

В Архангельске в сотнях домов не подключат горячую воду в обещанный срокВ Архангельске продлили сроки планового отключения горячего водоснабжения в связи с увеличением объема работ.

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