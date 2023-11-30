Дубль Гакпо помог «Ливерпулю» разгромить ЛАСК

«Ливерпуль» отправил в ворота ЛАСКа четыре безответных мяча и обеспечил себе первое место в группе. В Ливерпуле, на арене «Энфилд», завершился матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Ливерпуль» принимал ПАОК.