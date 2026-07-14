Вероятность подорожания кофе и какао оценили

Волатильность цен кофе, чай и какао на мировых рынках не сильно повлияет на конечных потребителей. Так вероятность ощутимого подорожания напитков оценили аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO — прим.
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