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Вероятность подорожания кофе и какао оценили

Вероятность подорожания кофе и какао оценили

Волатильность цен кофе, чай и какао на мировых рынках не сильно повлияет на конечных потребителей. Так вероятность ощутимого подорожания напитков оценили аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO — прим.

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