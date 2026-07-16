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10-летний россиянин починил машину сестре и прославился в сети

10-летний россиянин починил машину сестре и прославился в сети

10-летний Алексей из Алтайского края починил машину сестре и прославился в сети. Школьник помогал родственнице с ремонтом ВАЗ-2115, видео об этом она выкладывала в аккаунте @marusssy_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с мая.

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