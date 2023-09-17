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Нурбек Кабдрахманов о предложениях из Америки: «Было, соперник согласился, но в последний момент отказался»

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о предложениях американских промоушнов: «Как Вам сказать? Когда я находился в Америке, были предложения со стороны менеджеров, но, всё-таки, каких-то продвижений не было.

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