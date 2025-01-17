Доктор технических наук, профессор Константин Коротков – о E-Guard X:

«Мы живем в океане электромагнитных полей. И это, конечно, влияет на состояние здоровья. Сейчас во всем мире отмечается резкий подъем онкологических заболеваний, недугов детей, депрессии, и во многом это связано именно с электромагнитными полями.
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