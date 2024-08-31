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Россия проводит законную дезинфекцию экономически значимых для страны компаний от недружественных западных управленцев

Россия проводит законную дезинфекцию экономически значимых для страны компаний от недружественных западных управленцев

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Ряд крупнейших предприятий в России получили от государства статус "Экономически значимых организаций".

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Комментарии
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алекс кузь
Частная собств, даже, капиталистический интернационал рассорила и развалила. Почему бы активы не передать в управление общественным фондам профсоюзов, ветеранов сво ,  акционеров, пенсионеров , родительских комитетов. Тем самым , укрепить обороноспособность страны.
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11 час.
Виктор Гайдуков
Тем самым не укрепить, а развалить обороноспособность, а так же экономику и производство. Сапоги должен точать сапожник, а не профсоюзы, пенсионеры и родительские комитеты. А вот перенести в Россию управленческие структуры и передать в госсобственнось блокирующий пакет акций каждой компании надо было уже давно.
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7 час.

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