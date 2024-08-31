ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Ряд крупнейших предприятий в России получили от государства статус "Экономически значимых организаций".
Россия проводит законную дезинфекцию экономически значимых для страны компаний от недружественных западных управленцев
Комментарии
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алекс кузь
Частная собств, даже, капиталистический интернационал рассорила и развалила. Почему бы активы не передать в управление общественным фондам профсоюзов, ветеранов сво , акционеров, пенсионеров , родительских комитетов. Тем самым , укрепить обороноспособность страны.
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11 час.
Виктор Гайдуков
Тем самым не укрепить, а развалить обороноспособность, а так же экономику и производство. Сапоги должен точать сапожник, а не профсоюзы, пенсионеры и родительские комитеты. А вот перенести в Россию управленческие структуры и передать в госсобственнось блокирующий пакет акций каждой компании надо было уже давно.
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7 час.
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