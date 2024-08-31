Частная собств, даже, капиталистический интернационал рассорила и развалила. Почему бы активы не передать в управление общественным фондам профсоюзов, ветеранов сво , акционеров, пенсионеров , родительских комитетов. Тем самым , укрепить обороноспособность страны.

Виктор Гайдуков

Тем самым не укрепить, а развалить обороноспособность, а так же экономику и производство. Сапоги должен точать сапожник, а не профсоюзы, пенсионеры и родительские комитеты. А вот перенести в Россию управленческие структуры и передать в госсобственнось блокирующий пакет акций каждой компании надо было уже давно.