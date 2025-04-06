Прогноз погоды в Крыму на 6 апреля ☔️ В Симферополе +13 и небольшой дождь В Севастополе +13 и ливень В Евпатории +12 и небольшой дождь В Черноморском +15 и облачно с прояснениями В Джанкое +17 и небольшой дождь В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +14 и небольшой дождь В Керчи +13 и небольшой дождь В Армянске +13 и небольшой дождь В Красноперекопске +14 и дождь В Бахчисарае +12 и небольшой дождь В Феодосии +13 и облачно с прояснениями В Судаке +13 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.