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ГТРК Татарстан

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Финал ждёт: казанская «Стрела‑Ак Барс» преодолела барьер «Енисея‑СТМ» в полуфинале ЧР по регби

Казанский клуб «Стрела‑Ак Барс» вышел в финал чемпионата России по регби, преодолев сопротивление «Енисея‑СТМ» в полуфинальной серии.

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