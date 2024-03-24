SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Обязательно нужно вернуть и плевать на стоны есТина Канделаки, Д...
  • Oleg Kasyanov
    Гудков ограничен и пошлятина.  И ургант в последнее время был копией гудков - 2. Мерзость- такое вот ощущение.."Я был очень вост...
  • Марина Стрижкова
    Бикович ну всех наших молодых актрис и актрисулек перезасосал во всяких фильмецах - современных поделках. Ходок, пету...Жена Милоша Биков...

Араз Агаларов оценил службу безопасности "Крокус Сити Холла" на фоне подозрений Яны Рудковской, что зал не охранялся должным образом

Араз Агаларов оценил службу безопасности "Крокус Сити Холла" на фоне подозрений Яны Рудковской, что зал не охранялся должным образом

Владелец “Крокус Сити Холла” Араз Агаларов оценил работу службы безопасности и систем тушения в концертном зале после того, как Яна Рудковская в своем телеграм-канале усомнилась, что здание охранялось должным образом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх