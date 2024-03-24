Араз Агаларов оценил службу безопасности "Крокус Сити Холла" на фоне подозрений Яны Рудковской, что зал не охранялся должным образом

Владелец “Крокус Сити Холла” Араз Агаларов оценил работу службы безопасности и систем тушения в концертном зале после того, как Яна Рудковская в своем телеграм-канале усомнилась, что здание охранялось должным образом.
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