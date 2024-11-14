Защита Гуфа не стала обжаловать запреты по делу о грабеже в бане

Рэперу всё ещё можно пользоваться интернетом и выступать на концертах Представитель защиты рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, не стал обжаловать в апелляции запрет определённых действий в рамках уголовного дела о грабеже в бане в Апрелевке.
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