Защита Гуфа не стала обжаловать запреты по делу о грабеже в бане

Рэперу всё ещё можно пользоваться интернетом и выступать на концертах Представитель защиты рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, не стал обжаловать в апелляции запрет определённых действий в рамках уголовного дела о грабеже в бане в Апрелевке.