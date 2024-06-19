За Силуановым уже выехали? Счетная палата выявила серьезные нарушения в работе Министерства финансов

После массовых арестов в Министерстве обороны на первые роли выходят гражданские лица. Если верить информации, которая появилась в Telegram-канале НЕЗЫГАРЬ, то скоро проблемы могут начаться у Министра финансов Антона Силуанова … Как следует из доклада председателя Счетной палаты России Ковальчука, представленного на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, в результате проверки деятельности Минфина были выявлены колоссальные провалы при исполнении федерального бюджета за 2023 год.
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