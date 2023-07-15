Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. В нем подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс.
Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Гробы то хотя бы заказали себе вояки натовские? Вонь от ваших убитых 300 тысяч вояк ведь будет ужасной!
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Это очень серьезно.... скорее всего, НАТО нацелилось на вторжение в Россию... Они не остановятся, коль наметили Россию к расчленению и дальнейшему своему обогащению за счет природных ресурсов России....
Ответить
10 час.
Свежие комментарии