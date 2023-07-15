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Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. В нем подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Гробы то хотя бы заказали себе вояки натовские?  Вонь от ваших убитых 300 тысяч  вояк ведь будет ужасной!
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15 час.
лл
лина любимцева
Это очень серьезно.... скорее всего, НАТО нацелилось на вторжение в Россию... Они не остановятся, коль наметили Россию к расчленению и дальнейшему своему обогащению за счет природных ресурсов России....
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10 час.

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