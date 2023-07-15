Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

Гробы то хотя бы заказали себе вояки натовские? Вонь от ваших убитых 300 тысяч вояк ведь будет ужасной!

лл

лина любимцева

Это очень серьезно.... скорее всего, НАТО нацелилось на вторжение в Россию... Они не остановятся, коль наметили Россию к расчленению и дальнейшему своему обогащению за счет природных ресурсов России....