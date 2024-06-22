СМИ: Турция сделала упор на импорт нефти и газа из России Татьяна АрестоваВ 2023 году Турция продолжала активно наращивать свои закупки нефти и природного газа, что стало основным направлением в энергетической политике страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии