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Лебедева: в жару основой питания должны стать овощи с высоким содержанием воды

Лебедева: в жару основой питания должны стать овощи с высоким содержанием воды

Диетолог Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в интервью «Газете.Ru» рекомендовала в жару строить рацион на овощах с высоким содержанием воды: огурцах, сельдерее, салате и шпинате, которые восполняют потерю калия без нагрузки на желудок.

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