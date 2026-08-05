Лебедева: в жару основой питания должны стать овощи с высоким содержанием воды

Диетолог Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в интервью «Газете.Ru» рекомендовала в жару строить рацион на овощах с высоким содержанием воды: огурцах, сельдерее, салате и шпинате, которые восполняют потерю калия без нагрузки на желудок.
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