Лебедева: в жару основой питания должны стать овощи с высоким содержанием воды

Диетолог Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в интервью «Газете.Ru» рекомендовала в жару строить рацион на овощах с высоким содержанием воды: огурцах, сельдерее, салате и шпинате, которые восполняют потерю калия без нагрузки на желудок.