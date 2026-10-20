ING мотивировал намерение закрыть счет общими банковскими условиями, ссылаясь на высокие санкционные и репутационные риски, а также значительные расходы на комплаенс-мониторинг ввиду принадлежности клиента к российской энергетической группе.
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