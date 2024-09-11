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Харрис сообщила, что передала Зеленскому развединформацию перед началом СВО

Харрис сообщила, что передала Зеленскому развединформацию перед началом СВО

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО), она передала ему разведданные.

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