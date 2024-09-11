Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО), она передала ему разведданные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии