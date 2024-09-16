Агент Дзюбы Гольдман: Артем - лучший нападающий в истории российского футбола

Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания Представитель форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман выразил надежду, что нападающий после перехода в тольяттинский «Акрон» продолжит удивлять, передает «Петербург-2», ссылаясь на Sport24.
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