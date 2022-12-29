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Сергачев сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 5+23 в 31 игре

Сергачев сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 5+23 в 31 игре

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1). Россиянин набрал 28-е (5+23) очко в сезоне, всего он провел 31 игру.

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