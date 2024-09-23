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Царьград

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Макрон: отношения с Россией в будущем придётся переосмыслить

Макрон: отношения с Россией в будущем придётся переосмыслить

Французский президент считает, что миру нужен новый порядок, потому что нынешний — неполноценный и несправедливый.

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