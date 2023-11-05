Россию намерены лишить алмазной короны

ИМ

Ильдус Мамлеев

Переманить к себе огранщиков из Индии и наладить огранку всех добываемых алмазов у себя в России, потом постепенно выучить в достаточном количестве своих специалистов и обрушить на хер весь этот рынок обработанных алмазов в Мире. Доходы вырастут в десятки раз, мы снова в наваре и не сырьевая страна. Давно надо было наладить этот бизнес в России. Только евреев к этому бизнесу на пушечный выстрел не допускать.