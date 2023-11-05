БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россию намерены лишить алмазной короны

«Алроса» ищет тонкие ходы в обход санкций Ирина Гусева Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Алексей Калачев В Брюсселе продолжают разрабатывать 12-й пакет антироссийских санкций, в который планируют включить алмазы, алюминий, товары двойного назначения.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Переманить к себе огранщиков из Индии и наладить огранку всех добываемых алмазов у себя в России, потом постепенно выучить в достаточном количестве своих специалистов и обрушить на хер весь этот рынок обработанных алмазов в Мире. Доходы вырастут в десятки раз, мы снова в наваре и не сырьевая страна. Давно надо было наладить этот бизнес в России. Только евреев к этому бизнесу на пушечный выстрел не допускать.
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