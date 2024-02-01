Дипломат Заболоцкая: Россия после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА Новости.