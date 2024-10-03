Сотрудники полиции задержали мужчину со свертком мефедрона (видео)

Во время преследования преступник разбрасывал запрещённые вещества по окрестностям смоленской деревни Оперуполномоченные МВД пресекли покушение на сбыт партии наркотиков в особо крупном размере в Смоленском районе Смоленской области, задержав торговца смертельно опасным веществом.