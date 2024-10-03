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Сотрудники полиции задержали мужчину со свертком мефедрона (видео)

Сотрудники полиции задержали мужчину со свертком мефедрона (видео)

Во время преследования преступник разбрасывал запрещённые вещества по окрестностям смоленской деревни Оперуполномоченные МВД пресекли покушение на сбыт партии наркотиков в особо крупном размере в Смоленском районе Смоленской области, задержав торговца смертельно опасным веществом.

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