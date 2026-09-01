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Врач назвала возраст, до которого детям лучше обходиться без сладкого

Врач назвала возраст, до которого детям лучше обходиться без сладкого

При составлении детского рациона необходимо учитывать не только сладости, но и общее количество свободных сахаров Добавлять продукты со свободными сахарами в рацион ребенка желательно не раньше двух лет.

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