Врач назвала возраст, до которого детям лучше обходиться без сладкого

При составлении детского рациона необходимо учитывать не только сладости, но и общее количество свободных сахаров Добавлять продукты со свободными сахарами в рацион ребенка желательно не раньше двух лет.
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