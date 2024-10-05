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Умер Ежи Мольга, известный польский актер, снимавшийся в СССР

Умер Ежи Мольга, известный польский актер, снимавшийся в СССР

Польский актер театра, кино и телевидения Ежи Мольга скончался в возрасте 91 года. Он был известен советскому зрителю благодаря участию в совместных кинофильмах, таких как «Высокая кровь» и «Красный цвет папоротника».

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