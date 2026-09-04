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Мировое обозрение

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Учёные нашли в Таиланде чёрный «цветок дьявола»: его видели меньше 50 раз

Учёные нашли в Таиланде чёрный «цветок дьявола»: его видели меньше 50 раз

Ботаники из Университета Чулалонгкорна и Университета Принца Сонгкла обнаружили в национальном парке Тхонг Пха Пхум на западе Таиланда новый вид растения, который получил название Thismia daemona.

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