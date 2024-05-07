Инаугурация президента: как все проходит в пятый раз

Мероприятие проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на инаугурацию приглашены почти 2,6 тысячи человек, среди них - дети погибших героев спецоперации.
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