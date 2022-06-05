«Теперь на беспилотники не положиться»: в ВСУ жалуются на массовое развёртывание ВС РФ средств РЭБ на фронте

ВСУ с начала спецоперации российских войск на Украине полагались на манёвренные малые боевые группы. Они в основном состояли из кадровых военных, передвигались на бронетехнике, вели спешенный бой, рассчитывая на внезапность нападения, хорошее снаряжение и разведывательное оборудование, главным образом – беспилотники, которые использовались как для … .
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