«Теперь на беспилотники не положиться»: в ВСУ жалуются на массовое развёртывание ВС РФ средств РЭБ на фронте

ВСУ с начала спецоперации российских войск на Украине полагались на манёвренные малые боевые группы. Они в основном состояли из кадровых военных, передвигались на бронетехнике, вели спешенный бой, рассчитывая на внезапность нападения, хорошее снаряжение и разведывательное оборудование, главным образом – беспилотники, которые использовались как для … .