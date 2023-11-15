Киев отказывается от сделки с НАТО: Украина отвергла предложение по Крыму и Донбассу Елена ВайленкоКиев решительно отверг предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о вступлении в альянс в обмен на уступку Крыма и Донбасса.
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