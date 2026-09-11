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Царьград

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IT-компания edna выявила: 73% русских затрудняются с онлайн-коммуникацией

IT-компания edna выявила: 73% русских затрудняются с онлайн-коммуникацией

IT-компания edna провела опрос, выявив, что 73% русских испытывают трудности в общении с компаниями через интернет.

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