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У Галицкого появился неожиданный козырь: этот незаметный иностранец тащит Краснодар

У Галицкого появился неожиданный козырь: этот незаметный иностранец тащит Краснодар

Пора хвалить.«Краснодар» вопреки всем прогнозам не посыпался на старте сезона после ухода Эдуарда Сперцяна — на авансцену вышел Никита Кривцов, сходу заменивший многолетнего лидера «быков».

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