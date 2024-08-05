В ГАИ призвали водителей не обгонять справа по полосе разгона

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru В условиях городской суеты водители нередко задумываются о правильности совершения обгона или опережения других участников движения, особенно когда речь идет о полосах разгона и торможения.
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