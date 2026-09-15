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«МегаФон» открыл бесплатный доступ к скоростям пятого поколения — в 1,5 раза быстрее обычного LTE

«МегаФон» открыл бесплатный доступ к скоростям пятого поколения — в 1,5 раза быстрее обычного LTE

Чтобы пользоваться интернетом на скорости 5G, вовсе не обязательно находиться в сети 5G «МегаФон» запустил «5G режим» в качестве временной бесплатной акции для всех абонентов.

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