«МегаФон» открыл бесплатный доступ к скоростям пятого поколения — в 1,5 раза быстрее обычного LTE

Чтобы пользоваться интернетом на скорости 5G, вовсе не обязательно находиться в сети 5G «МегаФон» запустил «5G режим» в качестве временной бесплатной акции для всех абонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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