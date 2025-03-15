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Царьград

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Стармер обещает НАТО Зеленскому, но союз отказывается от вступления Украины

Стармер обещает НАТО Зеленскому, но союз отказывается от вступления Украины

Премьер Британии Кир Стармер ввел в заблуждение Зеленского обещанием вступления Украины в НАТО. Несмотря на поддержку, генсек альянса Марк Рютте подтвердил, что вопрос о присоединении снят с повестки.

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