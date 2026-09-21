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Царьград

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"На какой она планете?": профессор из США поразился новому заявлению Каллас

"На какой она планете?": профессор из США поразился новому заявлению Каллас

Главный европейский дипломат призвала раздробить Россию на множество небольших государств.Призывы главы дипломатии ЕС Каи Каллас к разделению России на небольшие государства вызывают недоумение в США.

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