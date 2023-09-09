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В Россию везут Азию. Вскрылся главный лоббист мигрантов

В Россию везут Азию. Вскрылся главный лоббист мигрантов

Миграционная проблема в России, как и ряд других, уходит своими корнями в либеральную идеологию. Открытие границ, свободное перемещение рабочей силы, простые правила получения гражданства, РВП и ВНЖ - всё это по логике адептов либерального капитализма, должно быть драйвером экономического развития.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Все хотят править но ни кто ни хочет платить.
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11 час.
Алексей Горшков
Мигрантский вопрос - НАИБОЛЕЕ ЯРКИЙ показатель разницы между интересами государства и &quot;богатеньких буратинок&quot; - как из среды предпринимателей,так и из среды госслужащих! Это - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Никто не замечает,что этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ &quot;НЕ ХОЧУ&quot;,а разновсяческим &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; - практически АВТОМАТИЧЕСКИ ?! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд азиатских мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей,в частности - в Прибалтике,я - не националист,но они элементарно ГРАМОТНЕЕ,во всяком случае - русский язык для них родной,и юридически постоять за себя они смогут) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных бесправных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку платит - тот её и танцует&quot;! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных и русскоязычных,а на оставшиеся рабочие места брать уже азиатских мигрантов, естественно - не на РАБСКИЕ условия! В общем - если недостаточно доходчиво объяснил: бороться не с иностранными &quot;Джамшутами&quot; надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ &quot;нащяльника-ма&quot;,организующими таких через глав мигрантских диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и &quot;КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ&quot; не в иностранцах,а В НАШИХ !!!
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52 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Прогило синовничье сословие, думают, что эта &quot;маза&quot; и мзда навсегда!? Ну ну!!
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6 мин.

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