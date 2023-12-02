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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард о слухах про Перри: «Чушь собачья. Это повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это просто фэйк»

Ранее появлялись слухи о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон это опровергли.

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