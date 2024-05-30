Московский театр Табакова предложил провести прощание с актрисой Заворотнюк

Руководство Московского театра имени Олега Табакова выразило соболезнования близким Анастасии Заворотнюк, администрация учреждения предложила провести церемонию прощания с артисткой в своих стенах, пишет Telegram-канал Mash.
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