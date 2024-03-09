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Крах грандов: ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Спартак» выбил из борьбы «Северсталь»

Крах грандов: ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Спартак» выбил из борьбы «Северсталь»

В Кубке Гагарина определись первые участники четвертьфинала. ЦСКА в гостях пропустил шесть шайб от «Локомотива» и потерпел четвёртое поражение в серии, впервые с 2014 года не сумев преодолеть первый раунд плей-офф.

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