Смерч и крупный град накрыли Ширакскую область Армении

В пятницу в Ширакской области Армении были зафиксированы крупный град и смерч. Кадры из нескольких населённых пунктов опубликовал заместитель главы Центра гидрометеорологии и мониторинга республики Гагик Суренян.
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