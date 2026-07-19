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SPLETNIK

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Жизель Бундхен показала подросшего сына на отдыхе на Таити

Жизель Бундхен показала подросшего сына на отдыхе на Таити

45-летняя Жизель Бундхен отдыхает на Таити с мужем Иоакимом Валенте и их годовалым сыном. К семейному путешествию присоединились и дети модели от предыдущего брака с Томом Брэди — 16-летний сын Бенджамин и 13-летняя дочь Вивиан.

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