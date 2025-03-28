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Китай

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Китай продолжит последующие процедуры в соответствии с правилами ВТО после согласия США на консультации по тарифам - Минкоммерции КНР

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Китай продолжит последующие процедуры в соответствии с правилами ВТО в рамках иска против введения США дополнительных тарифов на китайские товары после того, как США 14 марта согласились на консультации в рамках механизма урегулирования споров ВТО, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун на очередной пресс-конференции.

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