Китай продолжит последующие процедуры в соответствии с правилами ВТО после согласия США на консультации по тарифам - Минкоммерции КНР

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Китай продолжит последующие процедуры в соответствии с правилами ВТО в рамках иска против введения США дополнительных тарифов на китайские товары после того, как США 14 марта согласились на консультации в рамках механизма урегулирования споров ВТО, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун на очередной пресс-конференции.