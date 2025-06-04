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Царьград

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Mr. Credo задолжал 30 566 рублей: 27 невыплаченных штрафов ГИБДД

Mr. Credo задолжал 30 566 рублей: 27 невыплаченных штрафов ГИБДД

Известный исполнитель 90-х Mr. Credo, Александр Махонин, накопил неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 30 566 рублей, включая госпошлины и административные штрафы.

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