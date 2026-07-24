Как быстро и равномерно загореть: объясняют эксперты

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Как загорает кожа Опасно ли солнце Поможет ли крем с высоким уровнем SPF Когда можно загорать Как защититься от солнца Как быстро загореть Как защитить кожу головы и волосы Главное Материал прокомментировали: Бэлла Макаревич, тренер бренда Medavita Вероника Макарина-Кибак, врач-физиотерапевт, косметолог, нутрициолог, специалист в области превентивной медицины и биохакинга, тренер бренда Babor Игорь Патрин, врач-косметолог, дерматолог, эксперт Naos Как загорает кожа За бронзовый оттенок кожи отвечает меланин — пигмент, который начинает активно вырабатываться под воздействием ультрафиолета.