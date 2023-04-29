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Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу на выборах заявил, что он и его союзники «не считают правильным» проведение СВО на Украине

Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу на выборах заявил, что он и его союзники «не считают правильным» проведение СВО на Украине

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу сделал заявление, согласно которому он и его союзники «не считают правильным» проведение Россией специальной военной операции на Украине.

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