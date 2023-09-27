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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры не сомневаются в победе «Реала» над «Лас-Пальмасом», на поражение – коэффициент 14.50

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Лас-Пальмасом». Коэффициент на победу «Реала» – всего 1.

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