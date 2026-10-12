Без осадков, но с сильным ветром: прогноз погоды в Актау

В Актау в понедельник, 12 октября, ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Казгидромета, днём температура воздуха составит +23…+25 °C, передает inAktau.
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