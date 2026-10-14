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Мировое обозрение

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В США призвали Зеленского заключить сделку с Россией после потери разведданных

В США призвали Зеленского заключить сделку с Россией после потери разведданных

Главное в тезисах: Призыв из Вашингтона: Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис публично предложил Владимиру Зеленскому заключить соглашение с Россией на фоне утраты доступа к части западных разведданных.

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