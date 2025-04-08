"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

Надежда Белугина

Воспитательница, конечно, вынуждена терпеть всё это - родительница явно провоцирует скандал, за который воспитательницу и обвинят. А ведь виноваты явно те властные структуры, которые должны более чётко проводить политику своего государства, закона страны, а не размазывать эти законы одному так, а другому так. Явный разлад провоцирует пока в конкретном детском саду наученная кем-то родительница, что всегда предшествует большому конфликту. И пресекать подобные инциденты нужно в зародыше. Но местные начальникм ждут большого народного бунта.