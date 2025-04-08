Актриса Яна Поплавская довольно прямо и резко высказалась после вот этих слов главы Следкома Александра Бастрыкина: "Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%".
"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина
Комментарии
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Надежда Белугина
Воспитательница, конечно, вынуждена терпеть всё это - родительница явно провоцирует скандал, за который воспитательницу и обвинят. А ведь виноваты явно те властные структуры, которые должны более чётко проводить политику своего государства, закона страны, а не размазывать эти законы одному так, а другому так. Явный разлад провоцирует пока в конкретном детском саду наученная кем-то родительница, что всегда предшествует большому конфликту. И пресекать подобные инциденты нужно в зародыше. Но местные начальникм ждут большого народного бунта.
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