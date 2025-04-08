Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Brigitte Queck
    Я вполне согласна с автором статьи "Когда мы стали чужими" Он пишет: Я считаю, что чем больше людей покинет Украину,...Когда мы стали чу...
  • Александр Рожков
    Какой начитанный и трудолюбивый этот Макаренко! Просветитель! Истинный борец против социализма, социальной справедлив...«Раньше уважали у...
  • Александр Рожков
    Канешна с жильем в СССР было пло-охо-о! Рождаемость была высокой! Прирост населения зашкаливал! Страшныя времена. Зат...Иезуитская перего...

"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

Актриса Яна Поплавская довольно прямо и резко высказалась после вот этих слов главы Следкома Александра Бастрыкина: "Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Воспитательница, конечно, вынуждена терпеть всё это - родительница явно провоцирует скандал, за который воспитательницу и обвинят. А ведь виноваты явно те властные структуры, которые должны более чётко проводить политику своего государства, закона страны, а не размазывать эти законы одному так, а другому так. Явный разлад провоцирует пока в конкретном детском саду наученная кем-то родительница, что всегда предшествует большому конфликту. И пресекать подобные инциденты нужно в зародыше. Но местные начальникм ждут большого народного бунта.
Ответить
11 час.
наверх