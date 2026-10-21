В России увеличилось число судебных исков против курящих соседей, сообщает юрист Алексей Головченко. За 2023 год зафиксировано 15 дел.
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